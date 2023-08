Gladson entrega títulos de terra em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli, participou nesta terça-feira, 29, em Cruzeiro do Sul, da entrega de 884 Títulos Definitivos por meio do Programa Minha Terra de Papel Passado para moradores das Vilas Santa Luzia e Lagoinha e Conjunto Mâncio Lima.

” É um ato de cidadania para os moradores que passam a ser donos de suas terras, feito por meio da parceria entre os Governos estadual e federal, Tribunal de Justiça e Cartórios. O objetivo é diminuir as diferenças”, citou.

Além dos beneficiados, o evento na quadra Poliesportiva Estevão Silva, contou com a presença da vice governadora Mailza Gomes, prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Regina Ferrari, corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luís Gonzaga, deputado estadual Nicolau Júnior, bispo Dom Flávio Giovanele, vereadores e várias outras autoridades.

Por volta das 15 horas, no município de Marechal Thaumaturgo, o governador entrega a Reforma da Unidade Mista de Saúde e assina a Ordem de Serviço de Manutenção Predial no Ginásio Poliesportivo Raimundo Bezerra Frota. “Lá também anunciarei que já está em fase de licitação a obra da passarela que liga o Aeroporto de Marechal Thaumaturgo até a cidade”, anunciou ele.

Já no dia 30, quarta-feira, o governador vai às 9 horas, Ordem de Serviço da Reforma da Delegacia do município de Rodrigues Alves. As 13h entrega o Centro Integrado de Segurança Pública — Cisp de Mâncio Lima, para os operadores de segurança pública.

De volta à Cruzeiro do Sul, vai às 16 horas, a academia do 6º Batalhão da Polícia Militar onde anunciará a obra da Base da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas — Ciopaer, no Juruá.

A noite, as 20h, Cameli abre oficialmente a Expoacre Juruá 2023 no estacionamento do Estádio Arena do Juruá. No local fará lançamento da Nota Fiscal Fácil, para emissão de nota fiscal eletrônica de forma simplificada.

O gestor já esteve no local da Expoacre e disse, que apesar do vendaval, que destruiu 12 tendas no domingo, não haverá problema para a realização do evento, de quarta-feira, 30 a domingo,3 de setembro.

“Esta será a melhor Expoacre Juruá com o reencontro das famílias, diversão e negócios. É a oportunidade do Juruá mostrar o que produz”, comentou.

Cameli viaja ainda na quarta-feira para Rio Branco, de onde segue para uma viagem aos Estados Unidos.