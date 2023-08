Motociclista passa mal, bate em meio fio e morre em Cruzeiro do Sul

O presidente da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, reuniu-se nesta quarta-feira, 23, com lideranças comprometidas com o cooperativismo no Acre. Estiveram presentes o ex-senador Sibá Machado, o ex-deputado Jonas Lima, o superintendente do Incra, Márcio Alecio, o presidente do Sistema OCB/Sescoop no Acre, Valdemiro Rocha e outros representantes. Durante o encontro, Jorge Viana falou sobre as iniciativas da Agência voltadas para os estados do Norte e Nordeste e ressaltou que o objetivo de sua gestão é fortalecer o setor produtivo, as organizações e cooperativas, ampliando a participação desses estados nas exportações e produção nacional. "Na Amazônia, tivemos dois momentos de ápice: um de tragédia em 1988 com o brutal assassinato de Chico Mendes e agora, quando o presidente Lula reposiciona a Amazônia com a...