Acre oferece 200 vagas em curso técnico para Rio Branco e Plácido de Castro

O governo do Estado, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), oferece 200 vagas no Curso Técnico de Administração, para as populações de Rio Branco e Plácido de Castro. As inscrições estão abertas de quarta-feira, 8, a terça, 14 de maio.

São 100 vagas para Rio Branco e 100 para Plácido de Castro. Na capital, o Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Serviços Campos Pereira será a unidade executora do curso. Em Plácido de Castro, as aulas serão ministradas pelo Cept João de Deus.

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e o ensino médio completo.

O curso será realizado na modalidade a distância semipresencial, com um encontro presencial por semana. As aulas presenciais serão no período noturno e terão duração de 4 horas cada.

As inscrições estão sendo realizadas apenas de forma online, por meio do portal: ead.ieptec.ac.gov.br. Passando dos 200 inscritos, os demais candidatos às vagas entram automaticamente para o cadastro de reserva.

As aulas estão previstas para se iniciar no dia 3 de junho de 2024, e o curso terá um ano e meio de duração.

Fonte: Agência de Notícias do Acre.