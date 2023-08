Setor de serviços recua 1,4% no Acre em junho

Em junho de 2023, o volume de serviços no Acre teve uma queda de -1,4% frente a maio de 2023. No entanto, quando se compara o resultado atual com o de junho de 2022, o saldo é de 9,1% em crescimento do setor no Estado — e, no acumulado de 2023, o aumento é de 6,6% em relação à igual período do ano passado.

Na série sem ajuste sazonal, o setor de serviços apresentou uma variação de9,1%. O volume de serviços acumulou uma alta de 6,6% em 2023 e 3,7% no acumulado dos últimos 12 meses.

No País, o volume de serviços prestados no país variou 0,2% na passagem de maio para junho. Essa é a segunda taxa positiva seguida do setor, que acumula alta de 1,6% nesse período. Com isso, ele opera 12,1% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 1,5% abaixo do ápice da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), atingido em dezembro do ano passado. No primeiro semestre do ano, o setor acumula alta de 4,7%, e nos últimos 12 meses, de 6,2%. Os dados foram divulgados hoje (10) pelo IBGE.

Três das cinco atividades investigadas pela pesquisa cresceram em junho. Os serviços profissionais, administrativos e complementares (0,8%) recuperaram parte da queda (-1,2%) acumulada nos dois meses anteriores. “Entre os destaques dessa atividade estão as empresas de atividades jurídicas, as de administração de cartões de desconto e de programas de fidelidade e as de engenharia. Um fator que pode explicar esse crescimento no primeiro segmento são os ganhos de causa que eventualmente ocorrem no mesmo período em várias empresas e provocam o aumento de receita”, diz o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Com avanço de 1,9% em junho, os serviços prestados às famílias acumulam ganho de 4,1% nos últimos três meses. “O segundo maior impacto sobre o índice geral veio dessa atividade, que foi impulsionada pelo crescimento da receita de empresas de restaurantes e de espetáculos teatrais e musicais”, destaca o pesquisador.

Já os serviços de informação e comunicação (0,5%) ficaram no campo positivo pelo segundo mês seguido, acumulando alta de 1,3% no período. Esse resultado está relacionado ao bom desempenho das empresas de portais, provedores de conteúdo e ferramentas de busca na Internet e de desenvolvimento e licenciamento de softwares.