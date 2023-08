Empresários comemoram sucesso do Espaço Indústria na Expoacre 2023

No domingo, 6 de agosto, última noite da Expoacre 2023, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), João Paulo de Assis, visitou todos os estandes do Espaço Indústria e entregou aos expositores um certificado de agradecimento pela participação na feira.

Na oportunidade, o empresário conversou com os empreendedores e fez questão de verificar a avaliação de cada um. Em geral, todos se mostraram extremamente satisfeitos com os resultados obtidos na Expoacre 2023. De acordo com a empresária Luciana Mendonça, do Café Contri, a feira de negócios proporcionou grande visibilidade e foram servidos mil litros de café aos visitantes.

“O engajamento nas nossas redes sociais foi enorme durante toda a Expoacre. Mais de 20 mil pessoas passaram pelo nosso estande para tomar um cafezinho, fazer foto com nossa xícara gigante e demonstrar carinho e admiração pela nossa empresa. Além disso, tivemos uma parceria com o Hemoacre para incentivar a doação de sangue e demos brinde aos doadores. Foram coletadas 87 bolsas de sangue. Um verdadeiro sucesso”, destacou.

Paulo Henrique, diretor da Digicópias, diz que a empresa participa da Expoacre há sete anos com o objetivo de aumentar a visibilidade da marca, atender e fazer novos clientes, além de mostrar tecnologias de última geração. “Trouxemos para feira duas novas tecnologias de personalização para camisetas, brindes e outros produtos. Tivemos total apoio da FIEAC, do Sindigraf, da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e isso tem fortalecido todo o setor industrial do estado. Só temos a agradecer e parabenizar os organizadores”, enfatizou.

Para o vice-presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, é gratificante obter um retorno tão positivo dos expositores. “Isso nos deixa felizes e com a certeza de que contribuímos para o sucesso da Expoacre 2023. É uma oportunidade ímpar para as empresas prospectarem negócios para o ano inteiro. Somos gratos ao governo do Estado, por meio da Seict e Anac pela parceria, aos empresários e também a todos os colaboradores do Sistema FIEAC que tanto se empenharam para garantir a excelência apresentada pelo Espaço Indústria”, salientou João Paulo.

Assessoria FIEAC