Acreanos podem receber até 5 parcelas de R$ 750 do Governo Federal: veja o cronograma

O Governo Federal divulgou que, entre agosto e dezembro deste ano, diversos acreanos terão direito a parcelas de R$ 750. Saiba mais!

Segundo dados do Governo Federal, divulgados no site Notícia da Manhã, os acreanos poderão receber, entre o período de agosto e dezembro, o valor equivalente a R$ 750 por mês, o qual poderá ser destinado a diversos fins, desde compras de alimentos até pagamentos de contas.

A parcela é resultante da soma do valor mínimo do Bolsa Família, que corresponde a R$ 600, e mais um adicional de R$ 150, no caso de famílias com filhos menores de 6 anos.



José Cruz/AGB

Assim, famílias com crianças na faixa etária de 4 anos, por exemplo, e que cumpram as regras exigidas, terão acesso a uma parcela de R$ 750 até o final de 2023.

Portanto, cada família inscrita no Bolsa Família terá direito ao benefício, o qual recebe o nome de Adicional Complementar.

Além disso, esse adicional será cumulativo, de forma que as famílias recebam o valor proporcionalmente.

Vale ressaltar que, por meio do aplicativo Bolsa Família (disponível para Android e iOS), é possível verificar as parcelas. No entanto, o dinheiro precisa ser movimentado até 120 dias depois de ser liberado.

Com esse programa, estima-se que em torno de 10 milhões de famílias terão aumento no valor do benefício, o que pode ajudar na estabilidade financeira das famílias beneficiadas.

Veja o cronograma de pagamento das parcelas

Em primeiro lugar, os valores referentes ao pagamento do Bolsa Família estão atrelados ao NIS – Número de Identificação Social – final do respectivo beneficiário.

Confira, abaixo, o cronograma do pagamento das parcelas de agosto a dezembro de 2023:

8/2023

Final do NIS Data de pagamento 1 18/8 2 21/8 3 22/8 4 23/8 5 24/8 6 25/8 7 28/8 8 29/8 9 30/8 0 31/8

Fonte: gov.br

9/2023

Final do NIS Data de pagamento 1 18/9 2 19/9 3 20/9 4 21/9 5 22/9 6 25/9 7 26/9 8 27/9 9 28/9 0 29/9

Fonte: gov.br

10/2023

Final do NIS Data de pagamento 1 18/10 2 19/10 3 20/10 4 23/10 5 24/10 6 25/10 7 26/10 8 27/10 9 30/10 0 31/10

Fonte: gov.br

11/2023

Final do NIS Data de pagamento 1 17/11 2 20/11 3 21/11 4 22/11 5 23/11 6 24/11 7 27/11 8 28/11 9 29/11 0 30/11

Fonte: gov.br

12/2023

Final do NIS Data de pagamento 1 11/12 2 12/12 3 13/12 4 14/12 5 15/12 6 18/12 7 19/12 8 20/12 9 21/12 0 22/12

Fonte: gov.br

Como pode haver alterações no cronograma, é importante consultar as informações diretamente no site do governo federal (gov.br).