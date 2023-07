Touro mecânico é atração na Expoacre 2023; repórter do ac24horas participa do desafio

Os Jogos do Instituto Federal do Acre (Jifac 2023) começam nesta segunda-feira (31.07), a partir das 14h, no campus Baixada do Sol, com a realização da cerimônia de abertura. O evento, que segue até o dia 03 de gosto, também vai contar com disputas no campus Rio Branco e na Universidade Federal do Acre (Ufac). São cerca de 350 atletas participando de competições de atletismo, basquete, futsal, handebol, jiu-jitsu, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez. Realizado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (Dsaes), o Jifac 2023 conta ainda com apoio dos campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, e parceria da Universidade Federal do Acre (Ufac), Fundação Elias Mansour (FEM), Fundação Garibaldi Brasil (FGB)...