Princípio de tumulto é registrado em Centro Socioeducativo e seis menores são feridos

Após rebelião e mortes no sistema prisional de segurança máxima Antônio Amaro Alves, situado na Estrado do Bairro Vermelho, um princípio de tumulto foi registrado na noite desta sexta-feira, 28, no Centro Socioeducativo Acre, localizado na rua Manitê, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações a polícia, os menores infratores reclusos no local, iniciaram uma confusão no centro socioeducativo devido a uma televisão que foi quebrada, quando os agentes socioeducadores perceberam a situação, pediram apoio a outros Agentes e fizeram a intervenção, um agente ainda foi machucado no braço. Durante o tumulto, seis menores infratores ficaram feridos.

A imprensa compareceu no Centro Socioeducativo para buscar mais informações sobre o ocorrido e todos os Agentes se recusaram passar informações e até de informar o nome do coordenador do Centro Socioeducativo, batendo a porta para toda imprensa.

Após controlar a situação, os seis menores foram colocados em um ônibus e encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco para receberem atendimentos.

Após receberem alta médica, os menores infratores foram levados novamente ao Centro Socioeducativo Acre.