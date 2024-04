2° edição da Churrascada Atacale tem degustação de carnes e disputa emocionante

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Atacale, com o patrocínio do Grupo GP7 e o frigorífico Frigonosso, realizou neste sábado (27) a segunda edição da Churrascada Atacale, no estacionamento da loja no segundo distrito de Rio Branco, com a degustação de itens diversos do catálogo de vendas do Atacale e churrasco.

O ponto alto do evento foi a disputa de premiações por meio de prova de resistência. Os participantes, que foram inscritos previamente, têm que ficar na primeira fase com uma caixa de cerveja Brahma Chopp com 15 latas de 269ml levantada sobre a cabeça com os braços esticados, sem se mexer. 50 pessoas se inscreveram para a prova que deu ao último participante (vencedor) 50 caixas da cerveja Brahma. O penúltimo participante a sair do jogo levou para casa cinco fardos de água minerale de 2l, cinco fardos de energético de 2l e cinco fardos de guaraná Cruzeirense de 2l. O antepenúltimo colocado levou para casa um kit churrasco com carnes nobres.

Samuel Fiesca de Lima, morador do Polo Benfica e vencedor do desafio, disse que vai beber algumas cervejas e tentar vender a maioria. “Foi uma disputa difícil, mas eu sou acostumado a trabalhar no pesado e estava confiante de iria ganhar”, afirmou.

Luciano Gurgel, CEO do Atacale, destacou a parceria com o Grupo GP7 e Frigonosso para a realização do evento. “A competição foi um sucesso, o churrasco também, todos que compareceram se sentiram muito bem e estamos com diversos produtos em promoção no Atacale, esta é uma forma de interagirmos com o público. Agradeço a participação de toda a população e também dos patrocinadores, que nos ajudaram a tocar o evento”, disse. Churrascada Atacale teve degustação de carnes nobres e disputa emocionante por prêmios.

Assista ao vídeo da churrascada:

Veja as fotos de Sérgio Vale: