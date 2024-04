Moradores do Triângulo Novo reclamam que posto permanece fechado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Moradores da região do Bairro Triângulo Novo estão revoltados com o fato do posto de saúde Genilson Pinto de Souza, continuar fechado mesmo com tanto tempo após o fim da enchente na capital acreana.

A Unidade Básica de Saúde foi fechada por conta da enchente, só que mesmo depois que as águas baixaram, a prefeitura não reabriu o posto, prejudicando o atendimento aos moradores. “Depois da alagação, tudo voltou ao normal, mas a prefeitura não abriu de novo. Nós precisamos muito porque esse é o único posto que tem aqui no bairro, o resto fica distante é pelo 15, Cidade Nova e tudo é complicado”, diz o morador Osmar Monteiro.

A população que fez uma reivindicação nesta manhã de sexta-feira, 26, afirma há que muitos idosos e portadores de deficiência física que têm dificuldade de se deslocar para outro bairro em busca de atendimento. “São muitos cadeirantes, idosos e precisamos urgentemente que esse posto volte a funcionar. Estamos vivendo um surto gripal, com nossos filhos doentes e com esse posto fechado”, reclama Leia de Souza, também moradora do bairro.

A prefeitura de Rio Branco foi procurada e afirmou, via assessoria, que o posto continua fechado pela necessidade de reforma, mas que a obra começa na próxima semana.