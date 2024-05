Expedição RedRider da Honda e Star Motors leva brasileiros ao Peru

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cerca de 12 motociclistas do Norte, Sul e Sudeste do Brasil chegaram na tarde desta quarta-feira (8) a Rio Branco depois de uma expedição de 8 dias nos lugares mais fascinantes do Peru, no comando da moto de alta performance CRF 1100L Africa Twin, da Honda. A viagem faz parte do programa de parceria da Star Motors com a Honda, o RedRider, e já é a sexta realizada só em 2024.

A aventura, que tem o nome de “Expedição RedRider Vale Sagrado dos Incas”, acolhe apaixonados por viagens que buscam vivenciar a experiência de pilotagem intensa com a moto Honda CRF 1100 Africa Twin. Durante o trajeto, o grupo é apresentado a cenários extraordinários desde a Amazônia, cruzando as Cordilheiras dos Andes por uma estrada impecável com milhares de curvas e trechos a mais de 4.700 m de altitude.

No site do programa, a descrição encanta quem sonha e participar. “Percorreremos a antiga estrada por Hualla Hualla numa experiência marcante de off road, com destino à Cusco. O passeio pelo Vale Sagrado de moto contempla Pisac, Urubamba, Ollantaytambo, Maras e retornamos à Cusco, antiga capital do império Inca e também patrimônio cultural mundial, guarda impressionantes sítios arqueológicos em seu entorno, construções erguidas sobre restos de edificações incas, charmosas ruelas, becos e ótima hotelaria”, diz a mensagem promocional.

De acordo com o gerente-geral da Honda Star Motors, Marcelo Dias, o passeio não só cria marcas na memória dos grupos de passeio como fortalece o nome do Acre como ponto estratégico na rota do turismo internacional. “O cliente aluga a moto e faz o passeio, que fomenta a economia, movimenta o turismo e o setor hoteleiro, projetando o Acre para o mundo com uma visão de que somos corredor estratégico para os países andinos”, disse o empresário.

Um dos viajantes desta edição, Daniel Garcia, de Santa Catarina, falou do choque de sensações e de cultura vivenciado durante o trajeto. “Uma experiência diferente de todas as outras. Sairmos do norte em direção ao Peru e vermos tudo. Dois dias de alto calor e depois entramos numa sensação de 3 e 2 graus, onde passamos por um choque de cultura.

Cassiano Marques, coordenador da equipe que dá apoio aos clientes, disse que o programa “é uma experiência envolvente que só participando se consegue absorver. Por isso eu convido todos os interessados a participar. O programa inclui o aluguel da motocicleta, o combustível, hospedagem, todos os trâmites que normalmente podem causar preocupação, para que o viajante fique confortável na viagem e curta o momento”, disse o coordenador.

Quem tem interesse em participar da Expedição Redrider pode procurar mais informações através do site hondaredrider.com.br.