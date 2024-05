Em Cruzeiro do Sul, 10 dos 14 vereadores reafirmam apoio à reeleição de Zequinha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em um encontro ocorrido nesta quarta-feira, 8, dos 14 vereadores de Cruzeiro do Sul, 10 reafirmaram apoio à reeleição do prefeito Zequinha Lima. Os parlamentares são dos 9 partidos que estão na base de Zequinha.

O vereador Clerton Souza (PSD) vice-presidente da Câmara Municipal, disse que no dia 17, o senador Sérgio Petecão fará um ato de apoio à Zequinha, em Cruzeiro do Sul. “ Nós estamos com o prefeito Zequinha e o senador Petecão vai confirmar esse apoio aqui em um ato no dia 17 de maio”, pontuou.

O vereador Altemar da Santa Rosa aproveitou a janela partidária e trocou o MDB pelo PSDB para compor a base de sustentação do prefeito na Câmara. “Estou no meu terceiro mandato e já fui vereador com prefeito do mesmo partido que o meu. O Zequinha nos respeita como vereadores e atende nossas reivindicações. Eu troquei de partido para continuar do lado do Zequinha na política e apoio a reeleição dele”, contou o parlamentar.

Zequinha afirmou que além dos 10 vereadores que buscam a reeleição, os partidos que o apoiam tem 90 candidatos a vereador. “Nós temos um bom time e vamos em busca da reeleição com o apoio dos nossos vereadores e candidatos. Esperem de mim uma campanha limpa e sem ataques. Eu só não vou admitir ataques à minha honra, mas nós vamos fazer uma campanha de alto nível, mostrando os avanços de nossa gestão na saúde, educação e todas as áreas”, concluiu.