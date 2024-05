A Grande Conquista: Ex-paquita reclama de lixo no chão e cueca no ralo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cátia Paganote, que fez parte do primeiro grupo das paquitas de Xuxa Meneghel, reclamou das condições de higiene em A Grande Conquista. Ela afirmou que havia muito lixo no chão e até roupas íntimas perdidas pela casa laranja –ainda mais superlotada após o fechamento das casas verde e azul. “Está nojento aquilo lá”, disparou.

A ex-paquita desabafou com Claudia Baronesa e Gabi Rossi no início da noite desta quarta (8). “Dei uma varrida, organizei, joguei as toalhas no canto, limpei o vidro que estava nojento aquilo lá”, disse ela.

“Ali tem muita roupa que achei no chão: calcinha, meia, sutiã, cueca que estava dentro do ralo, lá embaixo. Assim, se puder tirar o que está seco… O que sobrar a gente põe no cesto porque alguém deve ter esquecido”, completou.

Segundo Maysa Reis, ela também já encontrou uma calcinha perdida no chão da casa azul. “Joguei fora”, emendou.

Em seguida, Cátia passou ainda mais raiva ao ir ao banheiro. “Está todo sujo, vem ver”, pediu ela, que viu até papel sujo no chão. “Tudo sujo de cabelo, povo porco”, completou Maysa.

Quem vai para a mansão?

Lizi Gutierrez, que parecia presença certa na segunda etapa, é ameaçada por nomes menos conhecidos e pode ficar de fora.

A ex-A Fazenda, que criou tretas frequentes no confinamento, soma apenas 4,36% dos mais de 6 mil votos registrados até o momento. Ela ocupa a 11ª posição na lista de popularidade –ou seja, a modelo ainda não pode ficar mais tranquila, pois sua vaga não está assegurada.

Lizi está atrás de participantes menos famosos, como a modelo Gabriela Rossi (8,81%), que lidera a enquete, o ator Brenno Pavarini (8,78%) e a cantora Taty Pink (8,51%). O primeiro nome conhecido do grande público é o da ex-paquita Catia Paganote, a quarta mais votada, com 7,81%. O Top 5 é fechado pela ativista indígena Ysani (7,39%), ex-aliada de Jair Bolsonaro.

Se o cenário da pesquisa se comprovar, também avançam para a Mansão o radialista Guipa (6,27%), a ex-Power Couple Claudia Baronesa (6,12%), o nutricionista Lucas de Albú (5,53%), a empresária Andreia de Andrade (5,29%), a ex-A Fazenda Bifão (4,99%), o humorista Will Rambo (4,29%), o policial Fellipe Villas (3,60%) e a cantora MC Mari.

