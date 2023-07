Adolescente toma energético e sofre parada cardíaca em academia de Rio Branco

Henrique Souza da Silva, 26 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira, 24, após ser ferido com um tiro em via pública. O crime aconteceu no Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. De acordo com informações da polícia, Henrique estava bebendo em sua residência, quando resolveu sair na sua motocicleta para comprar mais bebidas. Quando a vítima chegou na entrada do conjunto, um criminoso não identificado em posse de uma arma de fogo efetuou quatro tiros na direção da vítima atingida com um projétil no ombro. Mesmo ferido, Henrique ainda conseguiu levar a motocicleta até ao cruzamento das ruas Sérvia e Indonésia, bem próximo à Creche Maria Silvestre de França e caiu. Após a ação, o autor do crime fugiu...