Em dois dias, PRF apreende 32.630 maços de cigarros contrabandeados no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde dessa terça-feira, 16, dois veículos e prendeu um homem transportando cigarros contrabandeados no Acre. Os dois flagrantes ocorreram em um intervalo de menos de 30 minutos, na BR-317.

Por volta de 14h40min, os PRFs realizavam ronda no Km 71, em Senador Guiomard, quando avistaram um veículo parado em um posto de combustível. Os policiais perguntaram aos populares presentes no estabelecimento quem teria deixado o automóvel lá, mas não localizaram o condutor. Pelos vidros do veículo, foi possível visualizar várias caixas com marcas de cigarros estrangeiros, no interior do carro. Ato contínuo, os PRFs encaminharam o veículo para a Unidade Operacional de fiscalização (UOP01), no bairro Santa Cecília, para averiguação minuciosa da carga e do veículo, quando apreenderam 13.500 maços de cigarros de marca estrangeira. Veículo e mercadoria foram levados para a Sede da Receita Federal, em Rio Branco.

A segunda ocorrência foi por volta das 15h, no Km 85 da mesma rodovia federal. Também em serviço de ronda, os PRFs deram ordem de parada ao motorista de um veículo com os vidros cobertos totalmente com películas irregulares; contudo, o motorista não acatou a ordem dos policiais e empreendeu alta velocidade em fuga. De pronto, os PRFs realizaram acompanhamento tático para abordar o fugitivo, o que aconteceu alguns quilômetros à frente.

O motorista estava bastante nervoso e apresentando versões contraditórias sobre os motivos da viagem, a fundada suspeita levou os policiais a realizar uma inspeção no veículo. Dentro do carro, estavam várias caixas de cigarros e pacotes soltos, havendo espaço disponível somente no banco do condutor. Diante dos fatos, o homem de 22 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Sede da Polícia Federal, na capital acreana, com 12.250 maços de cigarros também estrangeiros e o automóvel apreendidos.

Em dois dias, a PRF apreendeu ao todo 32.630 maços de cigarros contrabandeados no Acre. Na segunda-feira (15), 6.880 cigarros de origem estrangeira e outro veículo foram flagrados com um homem que fugiu da abordagem e foi preso pela PRF.