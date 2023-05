Jogos Escolares começa nesta terça-feira com handebol e basquete em Rio Branco

A etapa municipal de Rio Branco dos Jogos Escolares começa a ser realizada nesta terça-feira, 16, no Ginásio Álvaro Dantas, o Ginásio Coberto, localizado no bairro Aeroporto Velho. No último fim de semana, houve um congresso técnico para definir o desenrolar da competição na capital acreana.

Foram definidos os jogos de handebol, basquete, vôlei e futsal, nas categorias feminino e masculino. Enquanto os jogos de handebol são realizados no ginásio coberto, os de basquete serão realizados na quadra poliesportiva do Colégio Acreano, no centro da cidade. Os locais dos jogos de vôlei e de futsal ainda não foram definidos pelas respectivas federações.

Os Jogos Escolares em Rio Branco se iniciam com o handebol, com as seguintes equipes: Colégio Meta, Colégio Acreano, Escola ABC, Neutel Maia, Diogo Feijó, Lourival Pinho, Colégio Militar Tiradentes, Cerb e Águias do Saber. Os primeiros jogos estão marcados para terça e quinta, 16 e 18.

Já os jogos de basquete têm como participantes o Colégio Acreano, a Escola Diogo Feijó, o Colégio Militar Dom Pedro II, a Escola Lourival Pinho, o Colégio Meta e a Escola José Rodrigues Leite (Ejorb).

