Longo acusa Anac de ser leniente com falhas nos voos do Acre

Faleceu na noite desta segunda-feira, 8, o desembargador aposentado, Minervino Bezerra de Farias. O velório será realizado no Palácio da Justiça sem horário definido ainda.

O magistrado estava internado na cidade de São Paulo e deixa três filhos: Simoncelli Farias, Clênio Plauto e Ernesto José e três netos.

Nomeado para exercer o cargo de juiz de Direito da Comarca de Tarauacá, em 1977. Foi nomeado para desembargador em 1983 e aposentou em 1990. Foi presidente do Tribunal de Justiça do Acre no Biênio 1985 – 1987.

Com trajetória profissional marcada pelo trabalho com legalidade e comprometimento, o desembargador Minervino Bezerra deixa seu nome marcado na história do Judiciário. Sua missão magistratura foi servida com seriedade, respeito e dignidade, honrando o direito público. Sua dedicação magistral à prestação jurisdicional é uma referência que será lembrada por todas e todos do Poder Judiciário do Acre.

A Administração do TJAC decreta luto oficial de três dias, e em nome de todo o Poder Judiciário do Estado do Acre, solidariza-se com a família enlutada e pede a Deus o consolo necessário neste momento de tristeza e dor.