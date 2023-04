Governador diz que 1ª parcela do reajuste será paga em junho

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino e da Defesa, José Múcio, devem participar dia 19 de maio em Brasileia, no Acre, de um Seminário sobre a “segurança das fronteiras brasileiras no combate ao tráfico de drogas”. O anúncio foi divulgado nesta quarta-feira, 26, pelo senador Sérgio Petecão (PSD/AC), em suas redes sociais.

A iniciativa também contará com a participação de governadores, secretários de estado e autoridades de segurança pública que atuam nas regiões fronteiriças no norte, bem como especialistas no assunto e representantes dos povos originários.

De acordo com Petecão, que também atua como presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado (CSP), a ação acontecerá após a aprovação na última terça-feira, 25, de um requerimento com justificativa no aumento do número de homicídios na região amazônica, resultado, que de acordo com especialistas, tem relação com a expansão das facções criminosas de base prisional associadas ao tráfico internacional das drogas produzidas por países andinos, com os quais o Brasil faz fronteira, em especial Colômbia, Peru e Bolívia.

Para o senador, o evento será uma oportunidade para ouvir as autoridades e especialistas na área e buscar soluções eficazes para combater o tráfico de drogas em toda as áreas.

“O combate ao narcotráfico exige esforços coordenados do Estado brasileiro não apenas por meio do combate armado aos agentes criminosos, mas também pela desarticulação e descapitalização das grandes organizações criminosas que usam as fronteiras da região amazônica para o tráfico de drogas e armamentos” afirmou.