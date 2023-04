Morre paciente que foi retirado da UTI e motivou briga entre médicos na Fundação

O paciente Odir Salmazo, 77, que foi o motivo das troca de agressões físicas entre os médicos Marcos Paulo Bosetto e Nonato Anute, faleceu na noite do sábado, 22, na Fundação Hospital do Acre.

A confusão teria acontecido porque o paciente teria sido retirado da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Fundhacre por determinação de Marcos Paulo. Anute teria questionado o motivo de Odir ter sido liberado da UTI, o que gerou a discussão e a troca de empurrões. O paciente faleceu quatro dias após a briga.

À pedido do ac24horas, a Fundação Hospital afirmou que vai se pronunciar de forma oficial sobre o assunto, mas garantiu que o falecimento de Odir não tem relação com sua retirada da Unidade de Tratamento Intensivo.

A direção da Fundação Hospital e o Conselho Regional de Medicina (CRM) anunciaram que vão abrir procedimentos para apurar a conduta dos médicos.

Leia a nota:

Nota Pública

Mediante questionamentos do site Ac24horas, referente o falecimento do paciente O.S. A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), vem a público informar que:

O paciente se encontrava com potencial de gravidade onde ocasionou evolução do quadro clínico com um desfecho desfavorável.

João Paulo Silva

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre

Evandro Teixeira

Diretor Assistencial da Fundação Hospital Estadual do Acre