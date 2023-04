Petecão visita superintendência da Conab para tratar de PAA

Representantes do governo do Acre se reuniram nesta segunda-feira, 17, com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e sua equipe para tratar sobre adoções de medidas referentes ao Programa Ruas do Povo.

De acordo com o gestor da Secretaria de Planejamento (Seplan), Ricardo Brandão, “Toda e qualquer intervenção do Estado deve ser feita mediante convênio firmado com as prefeituras, para que se execute obras dentro da competência de cada esfera. Nós, Estado e Município, trabalhamos em prol da população, pontua o secretário.

Durante a reunião, ficou pactuada a criação de um grupo de trabalho formado por representantes do Serviço de Água e Esgoto do Estado Acre (Saneacre), da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), da Seplan, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), da Secretaria de Infraestrutura de Rio Branco (Seinfra), da Procuradoria-Geral do Município, do Planejamento Municipal, para fazer um diagnóstico documental e conjunto das ruas.

“É necessário fazer um diagnóstico detalhado das ruas e projetos executados para que se possa avançar os trabalhos de parceria e desenvolvimento urbano e, no fim dos estudos, delimitar o que é de responsabilidade de cada parte”, explica a secretária de Planejamento de Rio Branco, Neiva Tessinari.

“Quero agradecer imensamente o empenho dos gestores estaduais, sobre esse trabalho de união em prol das intervenções que são necessárias para a nossa população”, pontua o prefeito Tião Bocalom.

Participaram da reunião representantes da Prefeitura de Rio Branco; da Casa Civil, Ítalo Medeiros; da Secretaria de Governo, Alysson Bestene; da Secretaria de Planejamento, Ricardo Brandão; da Secretaria de Obras, Denis Amorim; do Serviço de Água e Esgoto, José Bestene; e da Procuradoria-Geral do Estado, Marcos Motta.

Foto: Marcos Vicenti/Secom