Governo recua e mantém isenção para compras internacionais entre pessoas físicas até US$ 50

Um estudo divulgado dia 13 de abril pela Serasa Experian identificou 35,3 milhões de brasileiros sem registros financeiros, isto é, 21,7% da população adulta do país não possui contas de consumo, financiamentos, empréstimos ou faturas de cartão de crédito registrados em seu CPF, nem mesmo estão no Cadastro Positivo. Também chamados de “Thin Files” ou literalmente “pessoas sem informação de crédito”, geralmente são indivíduos que não usam o crédito regularmente e, portanto, não têm nenhuma atividade recente em seu histórico, bem como jovens que ainda não iniciaram sua vida financeira e não possuem encargos.

A situação no Acre é melhor que a média nacional: em terceiro no ranking dos Thin Files, o Estado tem 0,5% de sua população adulta excluídos do sistema financeiro. O número de acreanos thin files só é maior que os do Amapá (0,4%) e Roraima (0,3%).

Levando em conta que a população adulta pode chegar a 600 mil pessoas, ao menos 3.000 são invisíveis ao sistema financeiro.

Os Estados de São Paulo (19,4%), Minas Gerais (10%) e Rio de Janeiro (8,3%) lideraram o ranking com a maior participação de Thin Files, ou pessoas sem registros financeiros.

Apesar de pouca informação, essas pessoas não estão fora dos serviços financeiros por conta de falta de pagamento de eventuais dívidas. Oito em cada 10, ou mais precisamente 80,5%, das pessoas sem informação de crédito não são negativados. Mesmo assim, como o mercado acaba tendo pouca ou nenhuma informação sobre o histórico da pessoa, este cenário pode impactar negativamente seu Score de crédito, que é uma pontuação relevante para se obter a aprovação para empréstimos, cartões de crédito e outros serviços não só financeiros, mas também como telefonia, internet e outros.

Ainda na análise nacional, o levantamento também traz o recorte por idade, que mostra que a maior parte dos Thin Files (19,5%) têm entre 21 e 30 anos, seguidos por brasileiros dos 18 a 20 anos (15,3%). A menor parcela de pessoas sem registros financeiros são aqueles entre 61 e 70 anos (8,5%).

Em relação à renda dessas pessoas, a maioria ganha entre 0 e 1 salário-mínimo (77,14%) e menos de 1% recebe mais de 4 salários-mínimos.

“Nem sempre estar invisível ao crédito significa que a pessoa não é boa pagadora. Muitas vezes, podem não ter registros financeiros por optarem pagar à vista ou por terem suas principais contas em nomes de familiares, por exemplo. O problema é que se essas pessoas poderão ter dificuldade de acessarem o crédito ou mesmo quando conseguem, encontram limites mais baixos e taxas de juros mais elevadas, pois o mercado ainda não conhece seu comportamento financeiro” explica Roger Cruz, Head de Sustentabilidade da Serasa Experian.

A necessidade de acesso a crédito é entendida comumente como amparo para situações emergenciais ou mesmo indisciplina com as contas, mas é importante conscientizar os brasileiros sobre o crédito como uma medida de inclusão financeira. O acesso a crédito pode abrir portas para realização dos sonhos como estudar, adquirir casa própria, empreender, fazer uma viagem, ou até cuidar da saúde, complementa Roger Cruz.

Ele explica que, estar invisível aos serviços financeiros não significa falta de dinheiro. São mais de 35 milhões de brasileiros, e grande parte destes gerando renda. Além de uma oportunidade social, a inclusão financeira é uma oportunidade de negócios.

“Garantir acesso das pessoas e empreendedores ao sistema financeiro pode trazer benefícios para as empresas que, ao adaptarem seus produtos às necessidades deste público, podem ter uma nova fonte de receita. Para os consumidores e empreendedores, amplia a possibilidade de conseguir crédito no mercado, fazendo o motor da economia girar e criando uma sociedade mais saudável do ponto de vista econômico”, diz o Head de Sustentabilidade da Serasa Experian.

Por isso, a Serasa Experian, em parceria com a ACE Cortex, vai acelerar startups de todo o país cujos produtos tenham potencial de transformar a saúde financeira dos brasileiros. Com o objetivo de fomentar a inovação e ao mesmo tempo gerar impacto social, o programa “Impulsiona Startups”, selecionará 6 empresas com modelos escaláveis e que podem promover por meio dos seus produtos a inclusão financeira de consumidores e empreendedores.

As inscrições estão abertas do dia 21 de março a 20 de abril no site oficial: https://www.serasaexperian.com.br/impulsiona-startups/. O estudo “Thin Files” foi produzido pela Serasa Experian em março de 2023. Para a produção do levantamento, a Serasa Experian considerou “Thin Files” brasileiros cadastrados na base de dados da empresa que estão com o CPF Inscrito no Cadastro Positivo, mas não possuem nenhuma informação objetiva de pagamento e pessoas que estavam inscritas no Cadastro Positivo, mas que pediram para ser descadastradas (representando menos de 1% do total).

