No Acre, homens representam 95% das vítimas de mortes violentas no início de 2023

Os homens são as principais vítimas de mortes violentas. A estatística é retratada e confirmada nos números de Mortes Violentas Intencionais (MVI) divulgadas pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) em relação ao mês de janeiro deste ano. No primeiro mês de 2023 foram registradas 19 MVI contra 10 no mesmo mês do ano passado, o que representa um aumento de 90%.

As vítimas, em quase sua totalidade, são do sexo masculino. Das 19 mortes violentas, 18 foram de homens, o que representa 95% do total.

Quase metade da motivação dos crimes em janeiro é desconhecida

Um outro dado que chama a atenção nos dados das Mortes Violentas Intencionais em janeiro deste ano é em relação a motivação. Como são crimes recentes, onde muitos ainda estão em investigação, em quase metade dos homicídios não há uma motivação clara. Os dados do MPAC apontam que em 9 dos 19 casos, o motivo para as mortes estão sendo apuradas.

Já a guerra entre facções criminosas é apontada pela morte de 6 pessoas.

Outras duas mortes são consideradas tendo como causa motivo torpe, causadas durante bebedeira. Completam as estatísticas do mês de janeiro uma morte por latrocínio e outra causada por um conflito familiar.

Armas de fogo foram usadas em quase 90% das mortes violentas cometidas em janeiro

As estatísticas em relação às Mortes Violentas Intencionais apontam que a arma de fogo foi usada em 17 das 19 ocorrências registradas no mês de janeiro, o que representa mais de 89%.

Nos últimos anos, o balanço mostra que o reaquecimento dos conflitos entre facções criminosas aumentou o percentual de mortes provocadas por armas de fogo.

As outras duas mortes registradas no primeiro mês do ano foram uma com uso de arma branca e outra tendo como causa outros instrumentos não especificados.

Polícia já elucidou mais de metade das mortes violentas

Ainda de acordo com os números divulgados pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) apesar de serem mortes recentes, a polícia já conseguiu elucidar mais da metade dos casos em se tratando da autoria dos crimes.

O número representa que das 19 MVI registradas no mês de janeiro, em 10, as autoridades policiais já identificaram a autoria. O percentual é de 52%.