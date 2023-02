No Acre, câmeras mostram influenciadora forçando portão antes de flagrar namorado com outra

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que a influenciadora digital Rebeca Aguiar força o portão e entra na casa onde flagrou o namorado, o policial militar Felipe Monteiro Brana com outra mulher.

Após entrar na garagem, ela fez imagens que foram postadas em uma rede social. O fato aconteceu na madrugada do último sábado, 28, mas as imagens feitas por ela passaram a viralizar na internet a partir desta terça-feira, 31.

As imagens das câmeras de monitoramento também mostram Rebeca dentro da garagem, discutindo com Felipe na porta do carro e, aparentemente, tentando ver quem está com ele. O policial a contém e a leva na direção do portão, quando uma mulher sai do carro e segue na mesma direção dos dois.

Na sequência, as imagens mostram Felipe segurando Rebeca já do lado de fora do portão, momento em que a mulher que estava na companhia do policial passa dizendo alguma coisa para a influenciadora e, aparentemente, vai embora.

De acordo com nota divulgada pelo advogado de Brana, Matheus Moura, também em uma rede social, o policial e a influenciadora não estavam mais em um relacionamento quando ocorreram os fatos. A nota também afirma que a exposição de Felipe na internet seria levada à justiça.

“Cumpre esclarecer que a Internet não é terra sem lei, portanto, todo e qualquer comentário ofensivo à imagem e reputação de Felipe Brana será enviado ao Poder Judiciário urgentemente para as medidas cabíveis. Por fim, insta salientar que todos que conhecem Felipe sabem que sua vida sempre foi pautada no respeito, responsabilidade e integridade”, diz a publicação.

Em pedido de liminar judicial para que Rebeca não postasse, publicasse ou mencionasse fatos ou vídeos relacionados à situação nas suas redes sociais, o advogado também afirma que a mulher não aceita o fim do relacionamento.

O pedido de liminar foi acatado pelo juiz José Wagner Freitas Pedrosa Alcântara, da Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco, mas a influenciadora já havia feito as postagens no Instagram.

Ao portal G1, Rebeca Aguiar disse por meio de uma nota que postou o vídeo em um grupo de amigas próximas e que acabou perdendo o controle da situação, por isso, as imagens viralizaram.

“Arrasada, magoada e desestabilizada emocionalmente, gravei o momento no qual descobri e flagrei a traição”, diz ela na nota.

Felipe Brana registrou boletim de ocorrência na Delegacia Central de Flagrantes de Rio Branco.

Assista as imagens: