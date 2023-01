Monitorado que esfaqueou companheira por recusar sexo é preso e recolhido ao presídio

Um homem identificado pela alcunha de ‘Neném’ tirou a vida do próprio sogro, Silvestre Souza de Oliveira, de 46 anos, após uma discussão durante uma confraternização familiar no ramal do Prata, na BR 317, com acesso pelo km 20, entre Epitaciolândia e Xapuri.

De acordo com o jornal O Alto Acre, o crime aconteceu na madrugada do domingo (8), quando durante uma discussão Silvestre teria sacado de uma arma branca e investido contra o genro, que sacou da arma e realizou vários disparos.

Após atingir o sogro com vários disparos, o genro ainda atirou contra a sua sogra, identificada como Francisca Aguilera, de 55 anos, que foi atingida com quatro tiros na região das pernas, ficando alguns projéteis alojados.

Duas equipes do SAMU foram acionadas até o local, mas, apenas puderam atestar a morte do colono e acionar as equipes da Polícia Civil, Militar e do IML, afim de darem início aos trabalhos pertinentes ao caso e resgatar a mulher ferida.

Após os crimes, o autor fugiu rumo à Bolívia, tendo em vista que a localidade fica próxima à divisa entre os dois países, facilitando a fuga e evitando o flagrante. Uma equipe da Polícia Civil de Epitaciolândia faz diligências em busca do fugitivo.

O corpo de Silvestre Souza de Oliveira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para serem feitos os exames cadavéricos para posterior liberação para o funeral e o sepultamento.