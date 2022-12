MP abre investigação para apurar mais de 830 kg de alimentos vencidos em escola de Sena

Quatro pessoas ficaram feridas durante um tiroteio ocorrido na tarde desta quarta-feira (21) em uma barbearia localizada no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, durante uma tentativa assalto.

Rangel de Oliveira Lima, de 40 anos, Alexssandro Coelho da Silva, de 36, e um adolescente, de 14, filho de Rangel, foram feridos à bala.

Um detento monitorado pela justiça, identificado como Júlio César Tavares Nascimento, de 28 anos, que seria um dos assaltantes, também ficou ferido.

De acordo com informações da polícia, dois criminosos chegaram à barbearia em uma bicicleta e em posse de armas de fogo adentraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Foi quando um policial que aguardava a vez para ser atendido reagiu à ação dos bandidos.

Durante a ação, Rangel foi ferido com três tiros nas costas e seu filho, o adolescente de 14 anos, foi atingido com um projétil no fêmur. Já Alexssandro foi ferido com um tiro no ombro.

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Júlio César foi atingido com um projétil que transfixou o braço e o peito. O outro criminoso, identificado como Aldair Feitosa, de 28 anos, fugiu do local após a ação, mas em seguida foi preso pela Polícia Militar.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos aos feridos e os encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo os Médicos do SAMU, o estado de saúde de Rangel e do criminoso Júlio César é considerado grave. Já o adolescente de 14 anos e Alexssandro deram entrada ao hospital em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida, colheram as características do criminoso que fugiu (Aldair) e conseguiram prendê-lo no bairro Cadeia Velha em posse de uma arma de fogo do tipo garrucha.

Aldair foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.