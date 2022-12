Os destinos da Educação!

A secretaria Estadual de Educação (SEC) tem tudo para deslanchar no segundo governo de Gladson Cameli (PROGRESSISTA). Principalmente se o atual secretário, Aberson Carvalho permanecer à frente da instituição como pretende a ex-prefeita e deputada federal eleita Socorro Neri (PROGRESSISTA).

Ao substituir Neri, que se afastou para disputar a eleição, Aberson foi um dos secretários mais comprometidos com a reeleição do governador, a eleição de Socorro e da base de apoio na Assembleia Legislativa com o êxito conquistado na Educação em todo o estado como desejava Gladson Cameli.

Para os próximos quatro anos de gestão serão realizados investimentos como reformas, ampliação e construção de novas escolas, melhoramento do transporte escolar, qualificação profissional, além da execução de vários programas visando colocar a educação em um novo patamar pós pandemia da Covid-19.

“O homem e a vaidade movem o mundo”. (Michel Foucault)

. A pergunta é:

. Como quem o governador Gladson Cameli poderá contar para se cacifar em Brasília entre os parlamentares eleitos?

. Por que a pergunta?

. Porque em Brasília o que vale é voto no Senado e na Câmara!

. Sérgio Petecão e Márcio Bittar se distanciaram de Gladson por conta do doloroso processo político desfavorável a eles.

. Alan Rick substituirá Mailsa Gomes e já declarou ser oposição ao presidente Lula.

. De certeza, com certeza mesmo Gladson poderá contar com Socorro Neri sua aliada para toda hora.

. Fala-se em Gerlen Diniz, crítico de atitudes do presidente Bolsonaro, muito embora ele tenha combatido o PT.

. A propósito, se depender do Palácio Rio Branco Socorro Neri vai disputar a prefeitura da capital em 2024.

. Se ela, porventura, chegasse a vencer a eleição, José Adriano assumiria o mandato de deputado federal.

. Tudo isso são projeções futurísticas de uma realidade política de não ficção.

. Segundo a irmã Nair no Tic-Toc, Deus mandou lutar contra o pecado e não contra as pessoas.

. A luta, diz ela, é contra os instintos e desejos que atormentam a pessoa como cobiça, inveja, orgulho, maledicência, fofoca, fake News e toda sorte de maldades praticadas pelo ser humano.

. Coisas do capeta!

. Tá vendo aí, Macunaíma!

. Bom dia!