Ochoa defende pênalti de Lewa, e México e Polônia empatam na Copa do Mundo

FOTO: FIFA/GETTY IMAGENS

México e Polônia não conseguiram tirar o zero do placar em sua estreia na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Nesta tarde (22), as seleções empataram por 0 a 0, no Estádio 974, em Doha, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C. Apesar da ausência de gols, não faltou empenho do lado mexicano para inaugurar o marcador, mas a equipe esbarrou na retranca polonesa, que pouco criou e ainda viu Lewandowski ter um pênalti defendido por Ochoa.

Sem conseguir aproveitar as chances criadas e o domínio na partida, a seleção mexicana terminou com um empate que teria um gosto amargo se não fosse a defesa salvadora de seu goleiro de 37 anos. Em sua quinta Copa do Mundo, Ochoa acertou o canto da cobrança e parou o atacante eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa. A equipe europeia, sem nenhum brilho ofensivo e com seu principal jogador apagado, desperdiçou a única grande chance que teve no jogo.

Foi o segundo 0 a 0 da Copa do Qatar, que teve Dinamarca e Tunísia empatando sem gols nesta manhã, pelo Grupo D. O empate fez com que México e Polônia somassem apenas um ponto na chave C. A Arábia Saudita, que venceu a Argentina de virada mais cedo, ocupa a liderança da tabela, com três pontos, enquanto a equipe sul-americana está em último, zerada.

O México, em sua 17ª participação em Copas do Mundo, busca passar das quartas de final em 2022 e superar as suas melhores participações no torneio até então. Já os poloneses, que somam 9 aparição no Mundial, chegaram a ficar em terceiro em duas ocasiões (1974 e 1982).

A segunda rodada do Grupo C será realizada no sábado (26). A seleção mexicana enfrentará os argentinos, enquanto a Polônia encara a Arábia Saudita.