A candidata do presidente!

Essa semana um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, pedindo votos para a candidata ao Senado Márcia Bittar (ambos são do PL), movimentou a campanha eleitoral aqui no Acre. Para os bolsonaristas mais radicais e convictos, um pedido do capitão, por exemplo, é uma ordem. Portanto, é fato que o presidente Jair Bolsonaro deseja mesmo a eleição da senhora Bittar.

A candidatura de Márcia não é apenas competitiva em função do presidente Bolsonaro. Mas, também, por conta das articulações feitas nos bastidores com prefeitos, vereadores, pastores, lideranças tradicionais, candidatos a deputado federal e estadual. Articulações feitas pelo senador Márcio Bittar em todo o estado com o poder de fogo político que tem e o argumento de que mandou para o Acre nos últimos três anos cerca de R$ 2 bilhões, ou seja, mais do que todos os deputados federais juntos.

Para quem já viveu e vive processos políticos eleitorais sabe muito bem que a caça por votos começa agora. Não existe mais tempo para conversas fiadas por parte dos candidatos. Ou é ou não é. Ou tem café no bule ou vai beber chá de cidreira. Como bem disse o presidente Getúlio Vargas: “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Ao que parece, a senhora Bittar está fazendo exatamente isso: a hora. Porém, garantia de vitória mesmo só quando a as urnas estiverem abertas.

“A grande arte é mudar durante a batalha. Ai do general que vai para o combate com um esquema”. (Napoleão Bonaparte).

. Ainda existem homens sérios na política, quando a palavra empenhada ou o fio do bigode valia a honra e a própria vida.

. Trata-se dos últimos dos moicanos, o prefeito de Xapuri Bira Vasconcelos, assediado para mudar de lado, preferiu construir respeito e boas amizades dentro do governo a se render aos afagos, dinheiro e encantos do poder.

. Homens simples como Bira não são venais!

. O povo de Xapuri deve orgulhar-se dele.

. A candidata a deputada federal pelo Republicanos Keiliane Cordeiro tem recebido adesões em vários municípios do Acre; é um nome forte.

. Alguns donos de postos de combustíveis querem distância de candidatos, principalmente os desorganizados.

. Atraem para si o peso da lei eleitoral e de quebra a Receita Federal além dos problemas que já enfrentam.

. Aliás, algumas prestações de conta vão dar B.O.

. O candidato ao Senado, Sanderson Moura, tem se saído muito bem nas entrevistas e debates; se realmente as eleições fossem livres ele teria chances.

. O problema é o poderio econômico e estrutural dos concorrentes.

. Cabide é candidato a deputado estadual; quer saber por que a imprensa não o convida para entrevistas e debates?

. A Nasa encontrou rastros de vida em Marte em um lago extinto a três bilhões de anos; até que enfim!

. Ufa!

. Estava passando da hora!

. O professor Marcos Afonso partiu para o outro lado; como ele dizia para nós o que aprendeu com os gregos:

. Nasce uma estrela no céu.

. Deixa saudades.

. A Pat, aos filhos e amigos nossas condolências.

. Bom dia!