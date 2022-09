Apenas Rio Branco e 4 capitais continuarão sem 5G no país

O programa da Jô edição Podcast desta segunda-feira, 12, conversou com o tatuador Kassio Kayano, de 33 anos. O profissional falou sobre os seus trabalhos na cidade, com atuação no estúdio Acre Piercing, seus planos para o futuro e deu dicas para quem deseja fazer sua primeira ou próxima tatuagem.

Natural de Cruzeiro do Sul, ele começou a desenhar aos 9 e fez sua primeira tatuagem com 13 anos. Atualmente reside em Santa Catarina, onde pretende expandir seus serviços. Tem o estilo de artes mais comerciais, com traços finos, como nomes e frases nas cores preta e cinza.

Kassio revelou o que homens e mulheres mais procuram e disse que diferente de antes, quando começou, fazia trabalhos com o estilo mais oriental, como flores e carpas, mas hoje a busca é para coisas mais realistas.

“A primeira tatuagem que as mulheres procuram é o nome de pai ou da mãe, depois passam para uma frase ou um desenho, uma homenagem a uma pessoa que querem eternizar. Já os homens procuram uma linhagem mais de estética, que tem o falso mito de que a tatuagem te deixa mais forte, algo que chame a atenção das outras pessoas”, declarou.

Sobre os cuidados que é preciso ter antes de tudo, o tatuador afirmou que é preciso saber bem com quem irá realizar o procedimento, se fazem esterilização dos produtos e descartes dos materiais e como tratar a tatuagem para uma melhor cicatrização. “O local é um corte aberto, então é preciso ter todo o cuidado, tem que ter todo um preparo para iniciar este processo. Eu utilizo materiais totalmente descartáveis, a única parte que usamos que é esterilizado é na aplicação de piercings”

As responsabilidades continuam após ter feito o trabalho, como não consumir bebida alcoólica, se alimentar de maneira saudável, utilizar pomadas anestésicas, não se expor ao sol e não participar de banhos com lugares com piscina, por exemplo.

Kayano falou ainda sobre preconceitos, a modernidade na área, coisas e momentos que impossibilitam ou não que seja feito a tattoo, e as pessoas conhecidas do estado que já tatuou, como a apresentadora Jocely Abreu, o cantor Rangel, as influenciadoras Raissa Ribeiro e Maxine, entre outros.

E quando bate aquele arrependimento? Como homenagem que casais fazem um para o outro, com o rosto ou nome da pessoa, Kassio indica a reforma ou a camuflagem, que seria como uma camuflagem com uma tinta com um tom aproximado da cor de pele.

“É como se você estivesse tatuando novamente, mas na verdade está passando um tom de tinta que é bem próximo da pele da pessoa, uma cobertura. Então fazemos a camuflagem, o clareamento e se a pessoa quiser faz outra tatuagem por cima”, destacou

Questionado se já realizou trabalhos em partes peculiares do corpo, como o da artista Anitta, que fez uma tatuagem intima no bumbum, Kayano afirmou que não e espera que continue com essa resposta, mas que sua equipe aceita fazer todo e qualquer trabalho que procurarem.

“Graças a Deus não fiz nenhuma tatuagem assim, mas geralmente faço perto da virilha, na lateral do quadril, que é algo que está bem em alta, pessoas que gostam de usar biquini pedem para fazer o ‘foguinho’ ou a ‘pimentinha’. No Cóccix, como ‘bate’, ‘love’, coisas desse tipo”, declarou.

Assista o programa da Jô Edição Podcast desta semana e saiba mais sobre o mundo das tatuagens.