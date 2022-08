Evangélicos: Bolsonaro 52%; Lula 31%

A pesquisa Poder/Data aponta que 52% dos evangélicos apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL) e 31% o ex-presidente Lula (PT). Como a questão é religiosa, o problema deixa de ser meramente eleitoral e descamba para uma guerra nem tanto santa travada dentro das próprias igrejas.

Nessa confusão toda de que lado Deus está? Dos justos ou dos pecadores? Antes, porém, é preciso saber quem são os justos e quem são os pecadores? Os de “direita” acusam os de “esquerda” de serem a favor de pautas satânicas neste mundo tenebroso. Os da “esquerda”, rebatem afirmando que as pautas satânicas estão exatamente do lado de lá. Mas, o que são as pautas satânicas?

Aborto, nazismo, comunismo, identidade de gênero, maconha, gabinete do ódio, armas, intolerância, religiões afro-brasileiras, destruição do meio ambiente, ameaças a democracia e a corrupção. Corrupção é um caso à parte. É tão corriqueira a prática nas instituições públicas que a maioria dos corruptos anda na rua palitando os dentes. O povo até admira.

Se ao longo da campanha alguém descobrir de que lado Deus está, revele ao povo. Não como um desejo pessoal ou sonho. Deus disse: “Aquele que tem um sonho conte como sonho, o que tem a minha palavra fale a minha palavra” (Profeta Jeremias). A Palavra de Deus, segundo o que se prega por aí, não faz distinção entre raças, cores, gêneros, sexo, religião, políticos ou entre pessoas. Escolher um candidato para votar, atende muitos mais aos interesses privados do que coletivos ou religiosos. Certamente que vale para todos os cristãos.

“Política e Religião não se misturam; uma coisa é ter fé em Deus, outra, é acreditar no homem. O homem é corruptível; Deus não! (Júlio Pattuzzo)

. A disputa para o Senado está duríssima nesse começo de campanha!

. Ninguém poderá dizer que está na frente.

. Para o governo, é bem previsível de que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) esteja na frente.

. Só lembrando que a o MPE e o MPF não permitiram que as gestões do PT usassem símbolos ou cores do partido na administração pública.

. Se bem que tentaram por diversas vezes!

. Quem não lembra da confusão da estrela vermelha no helicóptero no governo Binho Marques que a pedido do MP a justiça mandou remover.

. Portanto, ao PMF a resposta da prefeitura sobre o uso do azul nas cores institucionais da cidade não pode ser política tem que ser jurídica.

. O uso da máquina pública em algumas prefeituras do interior em favor de candidatos, principalmente parentes, é um escárnio.

. Na verdade, uma velha prática que corrompe o sistema democrático.

. Se o presidente Bolsonaro tivesse ressignificado aspectos de suas posturas não precisaria da Michelle na campanha.

. Ouviu mais os filhos do que a esposa que sempre aconselha para o bem.

. A eleição para o Senado virou uma verdadeira salada na base do governo.

. Bom dia!