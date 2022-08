Márcia Bittar não pode ser subestimada

Um dos maiores erros na política (e na vida) é subestimar alguém. É exatamente o que pode estar acontecendo na disputa para o Senado com a candidata Márcia Bittar (PL), que fez aliança majoritária com a deputada Mara Rocha (MDB), tendo o pecuarista Fernando Zamora como vice. Márcia Bittar não estará sozinha como imaginam uma minoria de emedebistas que a rejeitam.

Além de ser a candidata do presidente Jair Bolsonaro (que lidera pesquisas no Acre), Márcia tem o apoio dos candidatos a deputado estadual e federal do MDB, PL, Republicano e do próprio União Brasil, conduzidos por Márcio Bittar, avalista da candidatura da ex-mulher. Serão mais de 100 candidatos pedindo votos para ela em todo o estado, inclusive, a deputada Jéssica Sales no Vale do Juruá.

Para engrossar o caldo, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), declarou apoio a ela. “Sou Márcia Bittar, já havia um compromisso anterior se a senadora Mailza Gomes fosse se candidatar a federal”, justifica Bocalom. Márcia já apareceu com dois dígitos em pesquisas anteriores para o Senado. Isto, sem falar nos recursos, tempo de TV e lideranças bolsonaristas que devem apoiá-la. Como dizia o falecido senador Aluízio Bezerra: “Subestimar alguém na política é um erro estratégico”. Além dos mais, a campanha eleitoral ainda nem começou.

“Vamos vencer a eleição ainda no primeiro turno”. (governador Gladson Cameli, contra tudo e contra todos)

. As pesquisas nos primeiros dias de setembro vão dar um norte nas campanhas eleitorais no Acre.

. Vale lembrar que o deputado Alan Rick (União Brasil) não pode ser descartado; é outro que não pode ser subestimado também.

. Se o povo entender que ele é vítima, que está sendo perseguido e cair na graça poderá surpreender sim.

. O certo é que a disputa para o Senado está indefinida.

. José Adriano, Socorro Neri, Samir Bestene, Gerlen Diniz…tem mais!

. Aliás, a chapa do PP poderá eleger dois!

. O PSB colhendo o que semeou em 2020.

. Ao que parece, o PT quis cozinhar o galo na água morna!

. No Brasil, candidatos a presidente disputam a eleição na base do racionalismo contra o misticismo!

. Ninguém quer ser místico, mas é!

. “Qual a razão de vossa fé”? (Paulo, o Apóstolo)

. Na verdade, na verdade, faltou uma boa articulação política para orientar o governador Gladson Cameli;

. Ao que parece, os muitos conselheiros só faziam de conta que aconselhavam.

. Não fosse o deputado Nicolau Júnior, a situação era muito mais grave.

. Ele é um dos responsáveis pela harmonia entre o governador, Mailza e Ney Amorim.

. Deus, em um discurso político, serve mais de espantalho do que de argumentos verdadeiros, bons argumentos.

. Acho que isso é pecado!

. Ou não?

. Bom dia!