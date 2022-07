Dá para acreditar em pesquisas?!

A cada dia aparece uma nova pesquisa não registrada no Tribunal Regional Eleitoral, mas divulgada em grupos de WhatsApp ditas para “consumo interno” dos partidos e pré-candidatos, especialmente para o governo e para o Senado. Dá para acreditar nessas pesquisas? Não, não dá. São pesquisas falsas para enganar a militância fazendo com que o candidato esteja bem quando não está. Em alguns casos, os números são extravagantes sem nenhuma preocupação com a realidade e a verdade.

Todas as pesquisas oficiais registradas e divulgadas por órgãos de imprensa colocam o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) na dianteira, seguido do ex-governador Jorge Viana (PT) na disputa pelo Palácio Rio Branco. Logo em seguida vem Mara Rocha (MDB) em um empate técnico com o senador Petecão (PSD), sendo Mara um pouco mais a frente. Mais embaixo o deputado Jenilson Leite e os demais concorrentes. Qualquer pesquisa fora desse padrão, é fake news.

Para o Senado a mesma coisa. Em primeiro lugar vem Jorge Viana seguido dos deputados federais Alan Rick e Jéssica, todos com dois dígitos e empatados tecnicamente. Na casa de um dígito estão os demais concorrentes: A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTA), a deputada Vanda Milani (PROS), Sanderson Moura e demais concorrentes. O quadro pode mudar porque pesquisa é momento. Porém, atualmente em fase de pré-campanha essa é a realidade. Como diz a escritura: O que passar disso vem do maligno. Talvez as próximas pesquisas oficiais tragam mudanças no cenário. Por enquanto é o que está posto.

“Uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter oportunidade de se vestir”. (Popular)

. O que venho alertando na COLUNA já deu o primeiro sinal, a intolerância política.

. Morte em Foz do Iguaçu, bolsonarista invade aniversário de petistas e manda fogo.

. Detalhe: Todos ligados à área de segurança armados até aos dentes.

. Quem é o culpado?

. Aquele que não respeita a posição política do outro.

. Pelo visto, o caldo vai engrossar durante a campanha!

. Deus nos livre e guarde!

. “É prá valer, viu”!

. Me falou Jorge Viana durante encontro casual no arraial do condomínio Ipê.

. Prá valer o quê?

. Concluir que é a chapa Jorge/Marcus Alexandre para o governo.

. A rigor, só uma chapa da divisão A do campeonato está definida:

. A do senador Sérgio Petecão, que já meteu o pé na estrada, anda em tudo que é biboca.

. A chapa do governador tem a Márcia Bittar (PL), mas a questão parece sub judice.

. Ao menos, é o que se houve!

. É aquela coisa certa e incerta ao mesmo tempo.

. Todavia, para o senador Márcio Bittar (União Brasil) está tudo certo.

. O MDB precisa definir o vice da Mara Rocha e ter a confirmação oficial de Jéssica para o Senado.

. Alguém sabe definir um cristão conservador que usa uma pistola até o talo de balas “dundum” para matar o próximo ao invés de amá-lo?

. Nem eu!

. Bom dia!