Globo convoca Alane Dias para fazer teste como atriz e integrar banco de elenco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ex-BBB Alane Dias foi convidada pela Globo para fazer um teste como atriz na próxima semana. A bailarina receberá um texto para decorar, e sua performance será gravada e adicionada ao banco de talentos, que é sempre procurado por produtores de elenco que buscam um perfil específico.

Fazer o teste e integrar o banco de talentos não significa que Alane já esteja sendo testada para um trabalho. O Notícias da TV apurou que ainda não há nenhum projeto encaminhado para ela na Globo. Mas o material da paraense ficará disponível para os responsáveis pelas escalações sempre que eles precisarem de uma atriz com as características dela.

Anúncios

Como Alane não é experiente na atuação, a própria Globo dará a ela algumas opções de textos para serem decorados no teste. Bailarina desde criança e com o sonho de ser atriz, ela já havia manifestado o interesse de ter uma oportunidade na área antes mesmo de ser selecionada para o BBB 24.

Apesar de ter entrado no reality show como Pipoca, a ex-sister caiu nas graças de diretores da Globo, que gostaram tanto de seu perfil que chegaram a sugerir que ela poderia ter chances de ser aproveitada como atriz na emissora.

A possibilidade de ter essa chance fez com que ela aceitasse o desafio do confinamento, mesmo com receio de não conseguir trabalhos na área em que desejava. Agentes artísticos também prometeram que batalhariam por trabalhos para Alane na emissora assim que ela saísse do programa.

Antes mesmo de o BBB começar, alguns produtores de elenco já estavam de olho na moça. Ela tinha potencial para seguir os passos de Rafa Kalimann, Vivian Amorim e Ana Clara Lima, que viraram queridinhas da emissora desde que saíram de suas edições, mas deu uma escorregada na metade do programa e viu sua popularidade despencar. Apesar disso, Alane parece ter conseguido limpar sua imagem e vai ganhar uma nova oportunidade por lá.

Desde o fim de Malhação (1995-2020), o Big Brother Brasil se tornou uma espécie de vitrine para novos talentos, e os profissionais ficam de olho em participantes com potencial para o casting da Globo. Por já ser do meio artístico, Alane teria um ponto a mais sobre outras candidatas. Sua semelhança com Bruna Marquezine é outro chamariz para a moça.

Por enquanto, a paraense tem um trabalho engatilhado na Globo. Alane topou o convite para participar do programa que Giovana Pitel e Fernanda Bande vão apresentar no Multishow. Rivais dentro do BBB 24, as três vão se reencontrar na cama da atração para comentarem sobre o que aconteceu entre elas.