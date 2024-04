Flagrados! Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos aos beijos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após surgirem juntos em foto com amigos, os atores João Guilherme e Bruna Marquezine foram flagrados em um momento de intimidade. Nesta quinta-feira, 25, o perfil Gossip do Dia no Instagram compartilhou um vídeo do suposto casal aos beijos em casa de shows em São Paulo.

No registro compartilhado nas redes sociais, Bruna e João apareceram agarradinhos enquanto curtiam um show. A atriz estava com os braços ao redor do pescoço do filho de Leonardo, e os dois trocaram carícias e beijos ao som do rapper Veigh.

Anúncios

Veja: