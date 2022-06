Alegando prejuízo diário de R$ 40 mil, Ricco pede rescisão de contrato em Rio Branco e diz que só vai operar por mais 30 dias

Azedou de vez a relação entre a empresa Ricco Transportes e a prefeitura de Rio Branco. Em uma nota divulgada no final da manhã desta terça-feira, 28, a empresa anunciou que solicitou à prefeitura da capital acreana a rescisão do contrato emergencial, e prestará o serviço de transporte público municipal apenas pelos próximos 30 dias.

Os motivos, de acordo com a empresa, são o aumento do preço do litro do diesel, a não atualização do valor da passagem ou o pagamento do custo de operação do sistema de transporte público pelo município e o fim do pagamento relativo das gratuidades de idosos e deficientes a partir da próxima quinta-feira, dia 30.

A empresa diz ainda que até o fim do contrato, “somente será prestado na proporção dos repasses feitos pela Prefeitura de Rio Branco, e caso tais pagamentos sejam suficientes para manter o custo operacional do sistema no dia, garantindo-se, prioritariamente, o pagamento dos salários dos empregados da empresa, por ser verba de caráter alimentar, podendo a prestação de serviços de transporte público municipal ficar interrompida total ou parcialmente a depender da contraprestação financeira da prefeitura de Rio Branco”, diz a nota.

Em outro trecho, a Ricco informa que a operação do sistema de transporte em Rio Branco gera um prejuízo diário de R$ 40 mil reais por dia e que prevendo que isso já ocorreria, há meses tenta resolver a questão sem qualquer solução efetiva da prefeitura.

A pressão da empresa já surtiu efeito. O Superintendente em exercício da RBTrans José Benício Dias afirmou ao ac24horas que a prefeitura prepara um Projeto de Lei para enviar à Câmara de Vereadores nos próximos dias para, em caso de aprovação, ser autorizada a subsidiar o óleo diesel usado pela Ricco. “Nós estamos preparando esse PL. Temos a consciência de que o diesel subiu muito desde que a empresa chegou ao Acre. Por isso precisamos muito dos vereadores e estamos trabalhando para que o sistema não pare”, afirma Dias.