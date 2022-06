Por causa do aumento do diesel, Ricco tira 11 linhas de ônibus de circulação nesta terça-feira

Uma notícia ainda na noite desta segunda-feira, 27, pegou a própria Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) de surpresa. A Ricco, única que opera atualmente no transporte coletivo, anunciou que 11 linhas de ônibus não vão operar nesta terça-feira, 28.

A única alegação da empresa foi de que a suspensão acontece por problemas financeiros, decorrentes do aumento do preço do diesel.

O ac24horas conversou com Clendes Vilas Boas, diretor de transportes da RBTrans que confirmou a suspensão das linhas. “Avisaram agora no início da noite e nos deixaram em uma saia justa com a população. O que fiz foi avisar para todos os presidentes de bairros e pedi que repassassem essas informações à população para que as pessoas não saíssem de casa para a parada esperar os ônibus que não vão circular. A alegação da empresa é o aumento do diesel. A empresa quando chegou aqui, o litro custava R$ 5,40 e hoje tá R$ 8,30. Essa diferença inviabilizou, já que a empresa consome 9 mil litros por dia”, disse Vilas Boas.

O assunto deve ser discutido na Câmara de Vereadores. A vereadora Michelle Melo (PDT) classificou a decisão da empresa como absurda. “Não podemos ter a prefeitura legislando em prol da empresa. Basta que o município já pagou a essa empresa mais de R$ 750 mil para que viessem para Rio Branco. E agora, como ficam os alunos e os moradores de regiões mais distantes como o Amapá e o Belo Jardim? A RBTrans vai multar, cobrar, fiscalizar?”, questiona.

Confira as linhas que não funcionarão nesta terça:

105 Amapá

106 6 de Agosto/Judia

134 Baixa Verde

119 Ramal do Canil

118 Belo Jardim 2

382 Polo Wilson Pinheiro

523 Jorge Kalume

705 Quixadá

801 Circular Tropical/Via Cohab do Bosque

805 Aviário/Cadeia Velha

902 IFAC/Universidade