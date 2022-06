A trinca de Gladson para ganhar o jogo

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) tem definido a trinca para ganhar o jogo eleitoral deste ano. O pré-candidato ao Senado é público: O deputado federal Alan Rick (União Brasil) por dentro ou por fora, ou seja, coligação formal ou informal. Nesse caso depende de vencer a senadora Mailza Gomes dentro do PROGRESSISTA. Em relação ao vice, nos bastidores, o nome praticamente definido é do ex-secretário de Fazenda, Rômulo Grandidier, que migrou do PSDB para o PROGRESSISTAS.

Porém, no jogo para o Senado, a partida muda o tempo todo. Há quem diga, por exemplo, que o senador Márcio Bittar e Márcia Bittar são cartas de grande valor e que não serão descartadas. Muito pelo contrário, dependendo da mão na próxima rodada, Márcia poderá substituir Alan Rick. Por dentro ou por fora? Também dependerá do jogo que a senadora Mailza tiver em mãos, ou seja, o diretório.

Em relação ao vice, há uma certeza e um ponto de partida: será escolha pessoal do governador Gladson Cameli. Um dos nomes mais comentados pelos perus próximos a ele é de que a carta que tem na manga é Rômulo Grandidier. Os demais não passam de cartas já descartadas. Ancorado em pesquisas que lhe avaliam com chances de vencer até no primeiro turno, Gladson espera os adversários armarem seus jogos como bem queiram, já que têm boas cartas.

. Um ditado Alemão talvez explique a corrida presidencial no Brasil de hoje.

. “Erstkommt das Fressen, dann die Moral”.

. “Primeiro vem a comida, depois a moral”!

. É vero!

. Além de fiscalizar as Câmaras Municipais, o MP tem a função de apoiar e investigar denúncias de vereadores contra a administração pública.

. Dos que não comem na gamela!

. Denúncias feitas na tribuna e na imprensa, principalmente nas regiões interioranas do país onde tudo é o mais acontece ao arrepio da lei.

. É função precípua, como dizia o saudoso desembargador professor Jorge Araken.

. Vale lembrar que o MPE teve atuação decisiva no afastamento e prisão de ex-gestores nos últimos anos no Acre.

. Sem nomes para não “fulanizar” um debate tão saudável à democracia.

. A professora Márcia Bittar (PL) não desiste nunca!

. Desafeto político do governador Gladson avaliando sua boa performance nas pesquisas de opinião pública.

. Ele é governador, tem a caneta e é muito carismático.

. Bem lembrado:

. O ex-senador Jorge Viana se reuniu com cerca de 30 pastores no início da semana.

. Entre um Salmo e um provérbio de Salomão foi lembrado que em sua gestão no governo, mantinha excelente relacionamento com lideranças evangélicas.

. O pastor Henry Nogueira, graduado e pós-graduado em economia, é pré-candidato a deputado federal pelo PT.

. Ele foi um dos coordenadores do encontro com Viana.

. Durante a coletiva, a Secretária de Saúde, Dra. Paula, se emocionou ao falar da morte do pequeno Theo, de apenas dez meses, por insuficiência respiratória.

. Segundo apurou o ac24horas, cerca de nove crianças morreram nos últimos meses com o mesmo diagnóstico ou, ao menos, parecido.

. O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTA), não ficou no gabinete; foi às ruas, trabalhou, ajudou o governador, mediou conflitos entre servidores e o estado e levou recursos para a capital e interior.

. Tem uma reeleição garantida!

. É o que o povo diz, inclusive, os adversários!

. Bom dia!