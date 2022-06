Após problemas, Saerb comunica redução de tratamento de água em estações de Rio Branco

O Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, também divulgou os números das intenções de votos para a única vaga do Acre disputada neste ano para o senado federal. De acordo com o levantamento estimulado, o ex-senador Jorge Viana (PT) aparece na frente com 24%, seguido pelo deputado federal Alan Rick (União Brasil) com 17%. Márcia Bittar (PL) aparece com 15% e a deputada federal Jéssica Sales (MDB) surge com 14%. A atual senadora Mailza Gomes (Progressistas) marca 5% contra 3% da deputada federal Vanda Milani (PROS). Sanderson Moura (PSOL) registrou apenas 1%. Branco e nulo 12% e não sabem ou não responderam 9%.

Em outro cenário estimulado, onde Márcia Bittar é retirada do páreo, Jorge continua liderando com 25%, seguido por Alan e Jéssica empatados com 20%, cada um. Mailza aparece com 6%, Vanda com 4% e Sanderson 1%. Branco e nulo ficou com 13% e não sabem e não responderam registrou 11%.

A pesquisa também aferiu um cenário estimulado onde Jéssica Sales, Mailza Gomes Sanderson não concorrem ao senado. Segundo o levantamento, Jorge Viana lidera com 25%, Alan Rick marca 22%, Márcia Bittar 20% e Vanda Milani 7%. Branco e nulo 14% e não sabem ou não responderam 12%.

A pesquisa do Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas entre os dias 4 a 6 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Eleitoral do Acre com o número AC-04884/2022.