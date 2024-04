Hugh Jackman viraliza com braços fortes para ‘Deadpool e Wolverine’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Hugh Jackman viralizou nas redes sociais após o novo trailer de Deadpool e Wolverine e não foi apenas pela volta do ator a seu personagem mais icônico. É que o astro mostrou os braços definidíssimos no uniforme clássico do personagem, deixando a web empolgada com a excelente forma física do australiano de 55 anos – que não veio do nada, é bom frisar.

Em setembro de 2022, quando Ryan Reynolds anunciou que Wolverine seria coprotagonista do terceiro filme da franquia, Hugh embarcou no projeto Becoming Wolverine Again (Virando Wolverine de Novo), em tradução livre.

ESSES BRAÇOS DO HUGH JACKMAN ESTÃO UMA DELICIA pic.twitter.com/r62mTpR5be

— Tio Kaido (@kaido_tio) April 23, 2024



Ele tinha dado adeus ao personagem em 2017, abandonando a dieta restrita e até comemorando com uma macarronada. Na nova fase, ator subiu a hashtag #becomingwolverinegain no Instagram e recebeu comentários apaixonados de parte de seus 32 milhões de fãs no Instagram, no qual compartilhou os treinos no Feed e no Stories com regularidade.

Algumas vezes ao lado de sua personal trainer, Beth Lewis, Hugh focou bastante nos braços e no core. Afinal, Wolverine tem tanquinho trabalhado. Detalhe: Nada de treinar fofo. Hugh pegou pesado, literalmente.