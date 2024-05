EMURB recebe máquinas para acelerar os serviços de tapa-buracos na capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB, recebeu na manhã desta terça-feira (30) máquinas de irão auxiliar e acelerar no serviço de recuperação da estrutura asfáltica da capital acreana.

De acordo com o diretor-presidente da EMURB, José Assis Benvindo, as máquinas foram adquiridas com recurso próprio da prefeitura de Rio Branco e devem suprir uma necessidade antiga do município. “Esses equipamentos nós precisamos há muitos anos. São máquinas que aplicam produtos, que fazem compactação, limpeza e outros serviços. Com essas máquinas, as obras serão entregues para a população num tempo menor”, disse Benvindo.

As máquinas adquiridas e entregues hoje à EMURB são uma vibroacabadora, uma vassoura mecânica, um rolo compactador e dois espargidores de asfalto rebocável, mas uma máquina de tapa buracos deve ser entregue nos próximos dias, totalizando um investimento de R$ 1,7 milhão.