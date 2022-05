Márcio Bittar insiste na reeleição de Gladson

O senador Márcio Bittar (União Brasil) fez de tudo para impedir o racha do grupo que venceu as eleições em 2018 liderado por Gladson Cameli (PROGRESSISTAS). É mérito seu e não pode ser negado.

Deixou patente por diversas vezes que Gladson deveria ser candidato à reeleição apoiado por todos. Para ele, careceria haver um confronto entre a esquerda liderada pelo PT e a direita que apoia o presidente Jair Bolsonaro para definir os dois campos de desenvolvimento para o Acre.

Márcio continua insistindo na reeleição do governador Gladson Cameli. Porém, entrou no circuito a candidatura da ex-mulher ao Senado, Márcia Bittar (PL) defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e sua prole. A pergunta é: Se Márcio não conseguir viabilizar o nome de Márcia na chapa com Gladson ele continuará apoiando a reeleição do governador? Questionado sobre esse ponto ele responde: É tempo de reflexão, ou seja, nada será decidido agora.

“O governante amigo de impostos faz o povo gemer”. (Rei Salomão)

. O PDT vai com o governador Gladson Cameli até onde qualquer outro partido iria, desde que seja vantajoso para a sigla.

. É regra elementar, meu caro Watson!

. Gladson já fez aliança para a próxima eleição: Deus e o povo!

. “Se Deus é por nós, quem será contra nós”? (Saulo de Tarso, Paulo o Apóstolo)

. Há quem diga que o PT não tem saída a não ser aceitar a candidatura do deputado Jenilson Leite para governador.

. Ainda vai indicar o vice!

. Suellen Carlos, odontóloga, acadêmica de medicina, há mais de 20 anos na IBB, vai disputar uma vaga de deputada federal.

. Um excelente quadro.

. Com o pacote de obras lançado, o prefeito Tião Bocalom deverá chegar em dezembro mais bem avaliado.

. Aliás, o senador Sérgio Petecão vai precisar dele como cabo eleitoral número um nessa campanha eleitoral, especialmente na capital.

. Vai que é tua, Petecão!

. O MDB nega que o partido vá apoiar uma possível candidatura de Márcio Bittar ao governo; a candidata já é Mara Rocha.

. Porém, em política não duvide se você vir um boi voando.

. Porque boi também voa.

. Bom dia!