Jô, do Amazonas, é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia

O atacante Jô, do Amazonas e com passagens por Seleção, Corinthians e Atlético-MG, entre outros clubes, foi preso na noite desta segunda-feira, em Campinas, por falta de pagamento de pensão alimentícia. A informação foi confirmada pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia). Ele foi transferido para passar a noite no 2º Distrito Policial da cidade.

Policiais civis esperaram a chegada do ônibus com o elenco amazonense para o jogo contra a Ponte Preta, no Majestoso, pela terceira rodada da Série B do Brasileiro, para cumprir o mandado contra o atacante, que não desceu com a delegação.

O repórter Yago Rudá, do ge, apurou que Jô deixou o hotel onde o Amazonas estava hospedado no ônibus da delegação, com o uniforme de viagem do clube, mas que pegou um veículo no meio do caminho e na sequência foi conduzido ao 10º Policial de Campinas, próximo ao estádio.

Dois dirigentes estavam com Jô na delegacia e deixaram o local quando o advogado do atacante chegou para acompanhar o depoimento. Por volta das 21h15, dois funcionários apareceram na porta do DP para entregar a mala de Jô.

Depois dos procedimentos realizados na delegacia, Jô foi conduzido por policiais às 22h30 para o 2º Distrito Policial, no bairro São Bernardo, onde passará a noite.

– Houve um mandado de prisão expedido em uma cidade da Bahia, de uma dívida razoavelmente pequena. Segundo a advogada que cuida do processo, a dívida está paga. O Jô vai passar pelo IML (Instituto Médico Legal) e depois vai para a cadeia do 2º DP. Amanhã (terça-feira) essa dívida, para qualquer dúvida, será paga, e a gente espera que ele seja colocado em liberdade – disse o advogado Artur Eugênio Matias, indicado pelo Amazonas para auxiliar Jô na delegacia.

O atacante, de 37 anos, estava escalado para começar a partida contra a Ponte entre os titulares – William Barbio entrou em seu lugar.

O Amazonas se posicionou sobre o caso em nota:

– O Amazonas está dando toda assistência necessária para o atleta. Estamos aguardando as informações do nosso Departamento Jurídico para poder esclarecer para vocês jornalistas e nossos torcedores – declarou Weslley Couto, presidente do Amazonas FC.

O técnico Adilson Batista foi questionado sobre a ausência de Jô antes da partida e disse que o atacante não estava com a delegação.

Jô deixou a aposentadoria para acertar com o Amazonas no início do ano. Foram cinco gols em 14 jogos até aqui. Revelado pelo Corinthians, ele também foi campeão da Libertadores pelo Atlético-MG, em 2013, e disputou a Copa do Mundo pela Seleção em 2014, no Brasil.

O currículo ainda tem passagens por Internacional Manchester City e Everton, da Inglaterra, CSKA, da Rússia, Galatasaray, da Turquia.