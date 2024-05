Márcio Bittar se revolta show da Madonna no Rio de Janeiro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O senador do Acre Márcio Bittar (UNIÃO) postou em suas redes social nesta segunda-feira (6) um vídeo demonstrando indignação do que chama de hipocrisia da Prefeitura e do Governo do Rio de Janeiro por terem investido milhões no show da artista pop Madonna, ocorrido na praia de Copacabana no último sábado (4).

O Governo Federal não investiu no evento, que movimentou na economia fluminense um valor estimado em R$ 300 milhões. O show aconteceu no momento em que o Rio Grande do Sul passa por uma catástrofe ambiental motivada por enchentes.

“Não tenho nada contra quem idolatra uma cantora como a Madonna. Agora, gastar dinheiro público num show repleto de promiscuidade enquanto o Rio Grande do Sul sangra, milhares de pessoas, muitas morreram, muitas estão sem um teto e ao mesmo tempo o poder público investir em um show de uma estrela internacional, isso me choca. Quem é que está ajudando mesmo as famílias do Rio Grande do Sul? O governo, muito pouco. São as pessoas, são os motoristas de caminhão, os empresários, a própria comunidade é que está socorrendo neste desastre que é corriqueiro”, questiona o senador.

Márcio Bittar critica ainda a suposta falta de ação a personalidades internacionais e nacionais, e ainda de Marina Silva, para fomentar soluções que evitem desastres. “Essas personalidades, Ministra do Meio Ambiente, artistas internacionais que se dizem preocupados, o que é que fizeram nas últimas décadas com o poder que têm para evitar catástrofes que se repetem como agora no Rio Grande do Sul? É muita conversa, muita hipocrisia e pouca ação”, disparou Bittar.

A Prefeitura do Rio e o governo estadual investiram R$ 10 milhões cada no show da rainha do pop, que reuniu mais de 1,6 milhão de espectadores. Os outros R$ 40 milhões necessários para levar a cantora ao Rio foram bancados pelo Itaú e outros patrocinadores, como Heineken e Deezer.

Aproximadamente 150 mil turistas nacionais e internacionais estiveram no Rio, e 96% do setor hoteleiro da cidade estava ocupado, gerando um retorno para economia fluminense superior a R$ 300 milhões, estimou o governo.

Segundo o colunista Erlan Bastos do Em Off, ao saber do desastre ambiental no Rio Grande do Sul, Madonna doou R$ 10 milhões de seu cachê em segredo para o auxílio de vítimas das enchentes.