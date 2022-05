Mara, Petecão, Jenilson…quem vai dar o primeiro soco?

É bem previsível que a eleição para governador no Acre se dê em dois turnos. Que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) está com o bilhete comprado para ir de 1ª classe também é admissível. Portanto, a verdadeira guerra vai se dar entre Mara Rocha (MDB), Sérgio Petecão (PSD) e Jenilson Leite (PSB).

Vale lembrar que Leite será apoiado pelo PT, PC do B e PV. Os demais concorrentes de siglas menores ainda não apareceram bem posicionados nas pesquisas feitas, registradas e divulgadas até agora.

Mara e Petecão foram aliados de Gladson Cameli na eleição de 2018 e hoje são oposição ferrenha. Acontece que para crescer junto ao eleitorado não é só “bater” no Gladson. Quem se sair melhor no embate entre Mara, Petecão e Jenilson vai para o 2º turno com Gladson. O nível desse debate, vai definir se estarão juntos ou não na disputa seguinte com o governador. Quem vai dar o primeiro soco?

. A Câmara Federal está mergulhando em um nível de desgaste que não tem dinheiro no mundo que sustente sua imagem nos próximos anos.

. Serão eles contra o povo, ou, o povo contra eles!

. A princípio, o que o deputado Daniel Silveira está fazendo interessa aos jogadores por conta do processo eleitoral.

. Depois será descartado, ninguém vai querer ficar nem perto dele!

. Será um peso, uma pedra de tropeço porque Executivo, Judiciário e Legislativo são maiores que ele e outros.

. Anotem para depois cobrar!

. Na verdade, Silveira é um bodo útil, nada mais que isso.

. Essa briga do presidente Bolsonaro com o STF e alguns ministros é só por conta da sua reeleição, depois as coisas se acalmam.

. Bolsonaro deve saber jogar muito bem o “truco”.

. “É zap, ladrão”! Três! Seis”! Nove! Bota na mesa, ladrão!

. Truco é um jogo muito animado, ganha quem blefar e gritar mais alto!

. O ex-presidente Lula acaba de chegar da Lua!

. Rio Branco azulou!

. Só falta mesmo a pomba do Flaviano!

. Os marqueteiros estão aí!

. Angelim, um dos melhores prefeitos de Rio Branco dando o ar de sua graça!

. Bom dia!