Governo do Acre recebe 200 mil bolsas de paracetamol injetável

O deputado federal Flaviano Melo (MDB/AC) usou o Facebook, na tarde desta quarta-feira (4), para comentar encontro que teve horas antes, em Brasília, com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, a pré-candidata ao governo do Acre pelo partido, Mara Rocha, e o vice-governador Wherles Rocha.

De acordo com Flaviano, Baleia Rossi garantiu amplo apoio à candidatura de Mara Rocha ao governo estadual, posição que o partido oficializou no dia 22 de abril passado e que foi reafirmada em nota pública divulgada no último dia 28.

“Baleia garantiu amplo apoio à candidatura de Mara para o Governo do Acre, e isso enche meu coração de alegria. O MDB é o ponto de equilíbrio, por isso esse apoio é fundamental. Não podia ser diferente”, disse o cacique do MDB acreano.

Jornalista e empresária, Mara Rocha foi confirmada como pré-candidata pelo partido após se transferir do PSDB, partido pelo qual se elegeu deputada federal nas últimas eleições nacionais. Antes de ela ser indicada pela cúpula partidária, o nome do vereador Emerson Jarude chegou a ser cogitado.