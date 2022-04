Para recompor com Agronegócio, Gladson demite Junqueira e nomeia Edivan novamente para Sepa

Em uma edição extra do Diário Oficial do Estado do Acre publicada neste feriado de tiradentes, 21, o governador Gladson Cameli resolveu exonerar Nenê Junqueira do cargo de secretário de Produção e Agronegócio para nomear novamente o médico veterinário Edivan Maciel, que já comandou a pasta entre novembro de 2019 e março de 2021.

O ac24horas apurou que a mudança faz parte de uma estratégia do governo de recompor o apoio da cúpula do agronegócio que andava afastada da gestão visando as eleições de 2022.

Edivan afirmou ao ac24horas por telefone que seria candidato a deputado federal pelo PSL, mas veio o convite do governador e ele resolveu retornar ao comando da Sepa. “Eu ia apresentar meu nome como candidato a federal, mas o governador me chamou para uma conversa, pediu que eu voltasse e eu me sinto honrado em retornar ao cargo”, disse.

Apesar de Nenê aparecer como exonerado sem ser a pedido, ele poderá ser nomeado como diretor em alguma secretaria do governo. Esse realinhamento não passou pelo crivo do fiador de Junqueira no governo, o senador Márcio Bittar (União Brasil). Nos bastidores, a informação que circula é que Junqueira havia entregue a carta de demissão para ser candidato, mas havia desistido, porém o governador já havia apalavrado o retorno de Maciel.

A vinda de Edivan teria sido patrocinada também pela cúpula da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), presidida pelo pecuarista Assuero Veronez, que havia sinalizado em recentemente em apoiar uma chapa puro-sangue do agronegócio nas eleições capitaneadas pelas pecuaristas Fernando Zamora e Jorge Moura