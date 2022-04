Cantor Tierry, autor da música Rita, é confirmado na primeira noite de shows da ExpoAcre

Enquanto cumpria agenda na região do Vale do Juruá nesta segunda-feira, 18, o governador Gladson Cameli aproveitou para participar das comemorações em alusão ao Dia do Índio, que será comemorado nesta terça-feira, 19. Ele foi até a comunidade dos Huni Kuin (Katukina), na BR-364, cerca de 70 quilômetros distante de Cruzeiro do Sul.

Além das danças, cantorias, pinturas e artesanato, os indígenas apresentaram demandas ao governador. “Várias coisas foram feitas já aqui para nós, mas estamos querendo também ações e parceria com relação à nossa segurança alimentar e também à segurança aqui na BR-364, porque uma criança nossa foi atropelada e está na UTI em Rio Branco”, destacou Adriano Katukina, liderança dos Katukinas.

Cameli participou das rodas de dança com os indígenas e disse que o governo garantiu melhorias na educação e saúde e em outras áreas. Ele ressaltou que recarregou as baterias ao participar do evento e que volta ‘zerado’ para Rio Branco. “Já melhoramos escolas, a parte de Saúde, os acessos e fizemos um muro. Mas cabe a mim melhorar mais ainda essa estrutura deles. A cultura dos indígenas é fundamental para a humanidade e para nosso dia a dia. Ecoa em nossos corações e saio daqui zerado, com 500 toneladas a menos”, contou o gestor.