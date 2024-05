Chitãozinho detona nova geração da música sertaneja e dispara: “Sem conteúdo”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pela primeira vez na história, a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó está pronta para subir ao palco do Rock in Rio, agendado para setembro deste ano. No entanto, o anúncio da participação dos renomados artistas sertanejos em um evento tão emblemático para os fãs do rock’n’roll não passou despercebido, gerando críticas e descontentamento entre parte do público habitual do festival.

Em uma entrevista concedida ao jornal Estado de S.Paulo, a dupla compartilhou suas reflexões sobre a diversidade musical nos grandes festivais. “Temos observado ao longo dos anos que o público não muda muito. Claro, há aquela galera que vai lá apenas para curtir a Fresno ou é fã de outro artista. Mas também há um contingente que vai nos ver especificamente”, destacou Xororó.

Quando questionado sobre a nova geração da música sertaneja e a distância das canções sobre bebedeiras e traições, Chitãozinho respondeu com firmeza: “Não há essa coisa de ‘não gravamos músicas sobre bebida’. Depende do contexto. Se a música for de qualidade, mesmo que aborde o tema da bebida, ela pode se encaixar tranquilamente em nosso repertório. Afinal, isso faz parte do cotidiano e das experiências humanas”, explicou o veterano da música sertaneja.

“A questão não é a bebida. O que nos incomoda é que as pessoas estão produzindo músicas extremamente comerciais, sem conteúdo, destinadas a tocar por apenas dois ou três meses, especialmente nas plataformas digitais e redes sociais. Logo após, são substituídas por outras. Isso não nos agrada. Sempre buscamos cantar músicas que possam perdurar no coração das pessoas por muitos anos”, acrescentou.

Chitãozinho e Xororó são uma das duplas sertanejas mais populares e respeitadas do Brasil. Com mais de 50 anos de carreira e milhões de discos vendidos, os irmãos superaram uma infância difícil e mudaram suas vidas com suas vozes afinadas e carisma único.

A história da dupla, contada na série “As Aventuras de José e Durval“, deixam claro a grande luta para Chitãozinho e Xororó chegarem ao estrelato.

UOL via Observatório dos Famosos