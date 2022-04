Quem disputa o 2º turno com Gladson?

Com o número de pré-candidatos postos na arena política para as eleições deste ano é quase certo de que haverá 2º turno. Também é voz corrente de que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) está com o passe garantido. A questão é: Quem disputará com ele? O senador Sérgio Petecão (PSD), a deputada federal Mara Rocha (MDB), Jenilson Leite (PSB), Jorge Viana (PT) ou professor David Hall.

Nesse jogo é quase certo que Jenilson Leite e Jorge Viana façam uma dobradinha com o socialista para o governo e Jorge para o Senado. Porém, nada está definido. As pré-candidaturas de Petecão e Mara já estão consolidadas aguardando apenas as convenções. No caso de Mara, é apenas uma questão de ajuste tendo pesquisas como critério entre ela e o vereador Emerson Jarude. O professor David Hall corre por fora como zebra.

O senador Petecão está convicto que ele disputa o 2º turno pelo histórico de suas votações para o Senado; O MDB vê um bom momento para Mara Rocha crescer, especialmente com a deputada Jéssica Sales compondo a chapa como candidata ao Senado alavancando seu o partido no Juruá. Em relação ao PT, enquanto Jorge Viana espera, Jenilson avança.

. No caso do PSDB, um mau acordo seria bem melhor do que uma boa briga entre o deputado Luís Gonzaga e a executiva.

. O MDB procura um vice enquanto tenta convencer a deputada Antônia Sales a disputar a Câmara Federal.

. Bela entrevista da deputada Jéssica Sales no Bar do Vaz; o Vaz sabe garimpar a alma humana, extrair o melhor dos entrevistados.

. Consta que a deputada federal Vanda Milani (PROS) manterá sua candidatura ao Senado por conta e risco.

. O PROS Nacional foi condenado em Brasília a devolver alguns milhões de reais por conta de não ter aplicado corretamente as cotas.

. A propósito, a chapa de deputado estadual e federal do Republicanos é pedreira.

. O ex-deputado Eber Machado está no jogo, há quatro anos vem costurando a volta ao Legislativo.

. Está entre os nomes mais fortes do Republicanos.

. Eber apreendeu a trabalhar calado.

. Não se deve tomar partido nessa briga dos delegados de polícia; deixa eles resolverem com a justiça.

. A cidade está parecendo com a lua com tantas crateras, o prefeito Bocalom precisa correr.

. O verão chegou!

. Bom dia!