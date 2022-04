O nó que o governador terá que desatar….

Nem tudo são flores na chapa do PROGRESSISTAS que tem o governador Gladson Cameli como candidato à reeleição. Isto por conta da disputa pelo Senado que tem lhe causado sérios aborrecimentos. Senão, vejamos:

A senadora Mailza Gomes é um poço de mágoa porque querem lhe alijar do processo defenestrando seu sonho de continuar no Senado. Pastores se revezam em orações e jejuns para ajudá-la; a deputada Vanda Milani, do PROS, para sobreviver na política precisa disputar o Senado ou ser a vice de Gladson ou Petecão; o deputado Alan Rick só interessa o Senado e nada mais.

Por último tem Márcia Bittar atirando na paca para acertar o tatu. É candidata ao Senado, mas vice-governadora está de bom tamanho. O Senador Márcio Bittar, patrono da candidatura dela, cercou Gladson com poder vindo de Brasília, recursos, partidos e um exército de candidatos. Diante de tudo isso, o que o governador vai decidir não se sabe. Talvez ele esteja precisando mais de orações e jejuns do que Mailza Gomes.

. A permanência de Leila Galvão no MDB encaixou como uma luva no Vale do Acre para quem deseja voltar para a Assembleia Legislativa.

. São informações vindas de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

. Aliás, muita festança por lá!

. Leila também não almeja a Câmara Federal sob hipótese alguma, seu foco é na Aleac.

. Faz sentido.

. Pelo que se fala, Jorge Viana está com um pé no Senado novamente, principalmente com o racha entre os pré-candidatos da base do governo.

. Ontem à noite perguntaram o que fará a deputada Vanda Milani sozinha ali no PROS?

. Sua reeleição à Câmara Federal, segundo aliados bem próximos a ela, era muito segura.

. O governador Gladson Cameli está dando os passos certos para garantir a reeleição até agora.

. Os componentes da chapa para vice e para o Senado vão definir o seu futuro.

. Se entrar alguém pesado demais para carregar, sua reeleição pode ir para o espaço em dois segundos.

. Todo cuidado é pouco!

. A propósito, cresce no Vale do Acre o movimento para que os eleitores não votem em ninguém de fora.

. A mesma fórmula fez do vereador Zico Bronzeado deputado federal pelo PT.

. Bom dia!